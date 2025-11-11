Трамп погрожує судом проти BBC: гендиректор і журналіст звільнилися після скандалу

Президент США Дональд Трамп пригрозив британському мовнику BBC позовом на 1 мільярд доларів. Він звинуватив його у спробі втрутитися в минулорічні вибори через редагування однієї з президентських промов.

Речник юридичної команди американського лідера вважає, що "BBC знеславила президента Трампа, навмисно та оманливо відредагувавши свій документальний фільм, щоб спробувати втрутитися у президентські вибори". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News та Reuters.

Чому Трамп може судитися з BBC?

Як повідомляють ЗМІ, BBC отримав від юристів Трампа листа, у якому визначено крайній термін – п'ятниця, 14 листопада, о 22:00 за Гринвічем. До цього часу мовник має зробити "повне та справедливе спростування" документальної стрічки Panorama.

Окрім цього, зазначається, що американський лідер й надалі "притягуватиме до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман та фейкові новини".

Варто зауважити, що після звинувачень в упередженості гендиректор BBC та керівниця новинного відділу пішли у відставку. Державне фінансування BBC зазнало тиску після того, як внутрішній звіт колишнього радника зі стандартів, у якому згадувалися недоліки у висвітленні війни між Ізраїлем та ХАМАС, питань трансгендерів та промови Трампа, потрапив до газети Daily Telegraph.

Трамп розкритикував журналістів BBC як "дуже нечесних людей" після того, як флагманська програма BBC "Панорама" змонтувала дві частини однієї з його промов разом таким чином, що здавалося ніби він підбурює до заворушень на Капітолійському пагорбі в січні 2021 року.

Генеральний директор Тім Дейві, який очолює Британську телерадіомовну корпорацію з 2020 року, захистив організацію, заявивши, що її журналістика вважається золотим стандартом у всьому світі. Однак визнав, що вона припустилась помилки й він має взяти на себе повну відповідальність.

Керівниця новинного відділу Дебора Тернесс також пішла у відставку. В електронному листі до співробітників вона сказала: "Я хочу абсолютно чітко заявити, що нещодавні звинувачення в інституційній упередженості BBC News є помилковими".

Зауважимо, що BBC, яка користується широкою повагою в усьому світі, досі очолює опитування у Великій Британії щодо найнадійнішого новинного бренду та має величезне охоплення в країні. Проте корпорація, яка фінансується коштом ліцензійного збору, що сплачується всіма домогосподарствами, які дивляться телебачення, перебуває під пильною увагою з боку деяких газет та критиків у соціальних мережах, які заперечують її модель фінансування.

В останні роки критики з обох боків політичного розколу звинувачували BBC у нездатності дотримуватися своєї відданості неупередженим новинам, оскільки вона намагається орієнтуватися в нестабільному політичному та культурному середовищі.

У внутрішньому звіті, що витік, йдеться, що BBC Arabic продемонструвала антиізраїльську упередженість у своїх репортажах про війну в Газі, і що спроба висвітлити групу, яка боролася за простори для однієї статі, була придушена невеликою групою співробітників, які вважали її ворожою до трансгендерної спільноти.

Звіт написав Майкл Прескотт, колишній політичний редактор Sunday Times, який був незалежним радником Ради редакційних рекомендацій та стандартів BBC протягом трьох років, перш ніж піти у червні. Він склав досьє для ради BBC після того, як заявив, що керівництво "неодноразово зазнавало невдачі" у розв'язанні проблеми, яку він назвав численними прикладами інституційної упередженості.

Зауважимо, що в документальному фільмі "Панорама", що транслювався минулого року, Трампа показали, як він каже своїм прихильникам: "Ми підемо до Капітолія" і що вони "будуть битися як у пеклі". Цей коментар він зробив в іншій частині своєї промови.

Американський лідер насправді сказав, що його прихильники "підбадьорюватимуть наших хоробрих сенаторів, конгресменів і конгресменок. На додаток до всього іншого, вони з іноземної країни, яку багато хто вважає нашим союзником номер один. Яка жахлива річ для демократії!" – сказав він.

Міністр культури Великої Британії Ліза Ненді подякувала Деві за його роботу на посаді генерального директора. Джерело, знайоме з ситуацією, сказало, що рішення Деві приголомшило раду директорів BBC, і він залишиться на посаді протягом наступних кількох місяців, поки не знайдуть заміну.

Деві захистила корпорацію, заявивши, що її слід підтримувати, а не використовувати як зброю, через її роль у сприянні побудові здорового суспільства та успішного креативного сектору.

Звинувачення Трампа на адресу медіа: схожі випадки