Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Дивіться також Як починалося протистояння Ірану та Ізраїлю та чому війна ще далека від завершення

Трамп закликав звільнити журналістку CNN

Дональд Трамп заявив, що протягом трьох днів спостерігав, як Наташа Бертран "поширювала фейкові новини", а тому закликав негайно оголосити їй догану, а потім "викинути, як собаку".

Вона брехала в історії про ноутбук з пекла, а тепер бреше в історії про ядерні об'єкти, намагаючись знищити наших патріотичних пілотів, виставляючи їх у поганому світлі, хоча насправді вони зробили велику роботу і досягли успіху – повного знищення! Їй не можна дозволяти працювати в Fake News CNN,

– написав Трамп.

Сама ж редакція CNN висловила підтримку журналістці та її колегам. Компанія вважає недоцільною критику Трампа за "точне висвітлювання та точну характеристику висновків, які становлять суспільний інтерес".

Річ у тім, що CNN та The New York Times опублікували матеріали, у яких заперечили повне знищення ядерної програми Тегерана.

Такої ж думки дотримуватися і європейські розвідки. У Європі вважають, що Іран вивіз свої запаси збагаченого урану до атаки США, що автоматично робить слова Трампа неправдою. Ймовірно, об'єкту у Фордо завдано значних збитків, але не знищено.