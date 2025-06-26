Дані розвідки свідчать, що уран в Ірані не зазнав пошкоджень

Розвіддані свідчать про те, що запаси у 408 кг урану, на момент атаки минулих не були зосереджені у Фордо, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Згідно з оцінками, вони були розподілені по різних інших місцях. І ця інформація ставить під сумнів слова американського лідера Дональда Трампа про те, що бомбардування "знищило" ядерну програму Ірану.

Співрозмовники FT розповіли, що уряди Євросоюзу все ще перебувають в очікуванні повного звіту розвідки про масштаби збитків, завданих у Фордо. Вони стверджують, що в одному з попередніх звіту йшлося про "значні збитки, але не повне руйнування".

Що таке Фордо? Фордо – іранський завод, одне з основних місць збагачення урану. Він збудований неподалік від міста Кум, що розташоване за 150 кілометрів на південь від Тегерана.

Важливо! Іранські посадовці ж побічно вказали, що запаси урану були вивезені до бомбардування США.