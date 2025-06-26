Данные разведки свидетельствуют, что уран в Иране не получил повреждений

Разведданные свидетельствуют о том, что запасы в 408 кг урана, на момент атаки прошлых не были сосредоточены в Фордо, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Согласно оценкам, они были распределены по различным другим местам. И эта информация ставит под сомнение слова американского лидера Дональда Трампа о том, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

Собеседники FT рассказали, что правительства Евросоюза все еще находятся в ожидании полного отчета разведки о масштабах ущерба, нанесенного в Фордо. Они утверждают, что в одном из предыдущих отчета говорилось о "значительном ущербе, но не полном разрушении".

Что такое Фордо? Фордо – иранский завод, одно из основных мест обогащения урана. Он построен неподалеку от города Кум, расположенного в 150 километрах к югу от Тегерана.

Важно! Иранские чиновники же косвенно указали, что запасы урана были вывезены до бомбардировки США.