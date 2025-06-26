Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Трамп призвал уволить журналистку CNN

Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней наблюдал, как Наташа Бертран "распространяла фейковые новости", а потому призвал немедленно объявить ей выговор, а затем "выбросить, как собаку".

Она врала в истории про ноутбук из ада, а теперь врет в истории про ядерные объекты, пытаясь уничтожить наших патриотических пилотов, выставляя их в плохом свете, хотя на самом деле они сделали большую работу и добились успеха – полного уничтожения! Ей нельзя позволять работать в Fake News CNN,

– написал Трамп.

Сама же редакция CNN выразила поддержку журналистке и ее коллегам. Компания считает нецелесообразной критику Трампа за "точное освещение и точную характеристику выводов, которые представляют общественный интерес".

Дело в том, что CNN и The New York Times опубликовали материалы, в которых отрицали полное уничтожение ядерной программы Тегерана.

Такого же мнения придерживаться и европейские разведки. В Европе считают, что Иран вывез свои запасы обогащённого урана до атаки США, что автоматически делает слова Трампа неправдой. Вероятно, объекту в Фордо нанесен значительный ущерб, но не уничтожен.