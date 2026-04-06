"Иранцы любят бомбы, американцы, которые не поддерживают войну – глупцы": Трамп шокировал новым заявлением
- Дональд Трамп убежден, что американцы, которые не поддерживают войну в Иране, "не понимают ее сути".
- Он также заявил, что иранский народ "хочет слышать бомбы".
Президент США Дональд Трамп вызывающе прокомментировал отношение американского и иранского народов к войне на Ближнем Востоке. Он считает, что граждане США, которые выступают против войны, просто "не понимают ее сути".
Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, передает Clash Report.
Как Трамп высказался об иранцах и американцах?
По словам лидера США, главная цель войны в Иране заключается в том, чтобы не допустить появления ядерного оружия в Тегеране. Поэтому американцы, которые его не поддерживают,по мнению Трампа, – глупые.
Они глупые, потому что война об одном: Иран не может иметь ядерное оружие,
– сказал президент.
Не менее циничными были и его слова об иранцах. Трамп считает, что "когда иранский народ не слышит бомб, он расстраивается: он хочет их слышать, потому что стремится быть свободным".
К тому же, американский лидер считает удары по иранским мостам и электростанциям абсолютно оправданными.
Заметьте! Американские политики, среди которых Марджори Тейлор Грин, Чак Шумер, Берни Сандерс, Крис Мерфи и Тим Кейн, выразили обеспокоенность из-за заявлений Дональда Трампа по Ирану. Некоторые из них считают его риторику потенциально опасной и даже ставят под сомнение его психическое состояние.
Возможно ли перемирие между Ираном и США?
Сам Трамп отказался поддержать предложенный план 45-дневного перемирия с Ираном. В Тегеране также не согласились на временное прекращение огня, подчеркивая, что это лишь позволит противникам перегруппироваться и подготовиться к новым атакам.
В своем официальном ответе, состоящем из десяти пунктов, Иран настаивает на полном завершении войны на собственных условиях. Среди главных требований – прекращение боевых действий в регионе, обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив, восстановление разрушенной инфраструктуры и снятие санкций.
В государственном информагентстве IRNA также заявили, что последние события, по их мнению, демонстрируют преимущество Ирана в этом противостоянии.