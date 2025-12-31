Трамп обозвал Келлога "идиотом" после его слов, что Зеленский "борец и мужественный", – NYT

Дональд Трамп обозвал идиотом своего спецпредставителя по Украине Кита Келлого. Это произошло вскоре после того, как генерал публично назвал Владимира Зеленского мужественным лидером своей страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

К теме "Последние 10 метров самые тяжелые": Келлог назвал два вопроса, которые тормозят мирное соглашение

Почему Дональд Трамп обозвал Кита Келлога идиотом?

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии Кит Келлог встретился с европейскими и украинскими лидерами. В тот момент он сам не был уверен, какие полномочия имеет, а его собеседники находились в состоянии полной растерянности.

"Есть ли у нас еще союз?", – прямо спросил вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский.

Келлог пытался успокоить партнеров, назвав себя "вашим лучшим другом" в администрации Дональда Трампа.

В то же время сторонники министра обороны Пита Хегсета в частной переписке с Вашингтоном упрекали Келлога, что он якобы "держит линию против изоляционистов" в Белом доме. Это еще больше закрепило за ним образ аутсайдера в администрации.

Напряжение усилил и сюжет Fox News, где сообщение Келлога о президенте Украины Владимире Зеленском – как "упорного и мужественного лидера нации в состоянии войны" – поставили рядом с предыдущими заявлениями самого Трампа, который называл Зеленского "диктатором без выборов".

Во время следующей встречи в Овальном кабинете Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника.

Так вы называете Зеленского боевым и мужественным?

– прикрикнул Трамп на Келлога, как передают 2 осведомленные чиновники.

На это Кит Келлог ответил, что, действительно, Владимир Зеленский является мужественным и боевым.

"Да, сэр, он такой. Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Это был Авраам Линкольн", – заявил спецпосланник американскому лидеру.

По словам собеседников издания, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога "идиотом".

Несмотря на это, Келлог открыто опроверг ключевое предположение Трампа о слабости Украины и непобедимости России.

Когда президент повторил тезис, что Украина все равно потеряет территории, посланник перебил его: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".

Останется ли Келлог на должности спецпосланника в 2026 году?