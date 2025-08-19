Дональд Трамп назвал Россию мощной военной державой. Он также предупредил, что с ней не стоит вступать в конфликт из-за ее значительно большего размера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о России, назвав ее "мощной военной державой".

Трамп отметил мощь Москвы и предупредил об опасности конфликта

По его словам, это страна значительно больше многих других, и с ней не стоит конфликтовать без осторожности.

Россия – мощная военная держава, нравится это кому-то или нет. Это значительно большая страна. Не стоит вступать в конфликт с нацией, которая в 10 раз больше вас,

– сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что размер и мощь России делают ее серьезным игроком на мировой арене, и конфронтация с ней может иметь серьезные последствия.

К слову, такие комментарии Трампа вызывают обсуждение за рубежом, ведь они повторяют предыдущие оценки президента о геополитической значимости Москвы и ее военной силе.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа в Белом доме?