Трамп заявил, что США направят дополнительные 5000 военных в Польшу

Дональд Трамп заявил, что решил направить в Польшу дополнительные 5 тысяч американских войск. Глава Белого дома также упомянул о своем польском коллеге Кароле Навроцком.

Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.

Что известно об отправке 5 тысяч американских войск в Польшу?

Дональд Трамп заявил, что решил отправить дополнительные войска в Польшу, основываясь на успешном избрании президента Кароля Навроцкого, которого он с гордостью поддержал.

Основываясь на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих,

– написал глава Белого дома.



Дональд Трамп решил отправить дополнительные 5 тысяч войск в Польшу

Ранее Трамп вывел часть войск из Германии

Пентагон 1 мая объявил, что США выводят 5 000 военнослужащих с территории Германии. Как писали СМИ, причиной для этого стал спор американского президента с канцлером Германии Фридрихом Мерцом относительно войны в Иране.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс уже сотрудничает с США, чтобы понять решение Трампа о выводе 5 тысяч военных с территории Германии.

Американский генерал Бен Ходжес в интервью 24 Каналу предположил, что вывод 5 тысяч военных США из Германии является политической местью Трампа, а не стратегическим шагом.