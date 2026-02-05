"Сделать Америку снова великой": планирует ли Трамп идти на третий президентский срок
- Дональд Трамп не исключает возможности баллотироваться на третий президентский срок, заявив, что это "было бы интересно" для него.
- Он отметил, что его основная цель на посту - "сделать Америку снова великой", и он готовится к вероятному третьему сроку.
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он сказал, что это "было бы интересно" для него.
Трамп заявил, что делает все, чтобы быть готовым к выборам. Об этом он рассказал в интервью NBC News.
Планирует ли Трамп идти на третий президентский срок?
На вопрос журналиста, видит ли он возможность быть в третий раз переизбранным президентом США, Трамп заметил, что это было бы интересно для него.
Я не знаю. Было бы интересно. Но если бы я дал бы сейчас вам точный ответ, это сделало бы жизнь гораздо менее увлекательной,
– отметил он.
Его основной целью во главе Белого Дома – "сделать Америку снова великой". Поэтому он делает все возможное и готовится к вероятному третьему сроку.
Удастся ли Трампу победить на следующих выборах?
- Ранее Трамп уже заявлял, что готов баллотироваться на выборах 2028 года. Однако если он все же решит снова выдвинуть свою кандидатуру, это может вызвать юридические споры, ведь Конституция США позволяет быть президентом только два срока - это предусматривает 22-я поправка. Однако, он назвал еще двух возможных кандидатов от республиканцев - Марко Рубио и Джей Ди Венса.
- Несмотря на это публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что Трамп стремительно теряет поддержку американцев. Основной причиной является недовольство к решению проблемы с миграцией, ведь их работники уже убили двух американцев по сомнительным обстоятельствам. Но кроме этого не следует забывать о пленках Эпштейна.
- Кроме этого внутренняя и внешняя политика Дональда Трампа, по мнению критиков, иногда выходит за пределы конституционных норм, а его решения часто выглядят единоличными, что также влияет на настроения избирателей.