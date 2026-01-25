Социальные опросы показывают, что граждане США против захвата Гренландии силой. Трамп своими действиями разозлил многих. Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, что опросы важны тем, что могут спрогнозировать результаты выборов в Сенат и Конгресс, которые должны состояться в США в 2026 году.

Как Трамп разрушает политическую систему США?

Андрей Добрянский подчеркнул, что учитывая единоличные политические решения, Трампу безразлично, сохранит ли его партия контроль в Конгрессе.

Он действует вопреки Конгрессу. Он парализовал его, приказав спикеру и председателю Сената не выносить законопроекты на голосование,

– отметил он.

Это свидетельствует о том, что президент США готов работать, обходя американские законы.

"То же самое происходит в Миннесоте. Нет прецедента, чтобы там разворачивать американские войска. Он (Трамп – 24 Канал) говорил, что будет опираться на закон о восстании и отправит военное командование с Аляски в Миннесоту. Это противоречит Конституции США", – сказал Добрянский.

По словам директора по коммуникациям Украинского конгресса Америки, события в Миннесоте демонстрируют, как Трамп презирает закон и что ему совсем не интересно американское право.

Важно! 7 января 2026 года в штате Миннесота во время протеста против действий Иммиграционной и таможенной службы агент ICE застрелил женщину, которая, по версии федеральных властей, пыталась на автомобиле протаранить правоохранителей. Однако мэр города публично поставил под сомнение такую трактовку событий. Трамп поддержал действия агента, назвав поведение погибшей агрессивным.

Президент США стремится действовать единолично. Он также показал это на международной арене, поднимая тему Гренландии. Кроме этого, среди американцев есть опасения, что приказы Трампа по принудительной иммиграции внутри страны могут распространяться и на другие государственные вопросы.

Почему в США начались протесты?