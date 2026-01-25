Соціальні опитування показують, що громадяни США проти захоплення Гренландії силою. Трамп своїми діями розізлив багатьох. Директор з комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, що опитування важливі тим, що можуть спрогнозувати результати виборів до Сенату та Конгресу, які мають відбутись у США 2026 року.

Як Трамп руйнує політичну систему США?

Андрій Добрянський підкреслив, що з огляду на одноосібні політичні рішення, Трампу байдуже, чи його партія збереже контроль у Конгресі.

Він діє всупереч Конгресу. Він паралізував його, наказавши спікеру та голові Сенату не виносити законопроєкти на голосування,

– зауважив він.

Це свідчить про те, що президент США готовий працювати, обходячи американські закони.

"Те саме відбувається у Міннесоті. Немає прецеденту, щоб там розгортати американські війська. Він (Трамп – 24 Канал) казав, що спиратиметься на закон про повстання і відправить військове командування з Аляски у Міннесоту. Це суперечить Конституції США", – сказав Добрянський.

За словами директора з комунікацій Українського конгресу Америки, події у Міннесоті демонструють, як Трамп зневажає закон і що йому зовсім не цікаве американське право.

Важливо! 7 січня 2026 року в штаті Міннесота під час протесту проти дій Імміграційної та митної служби агент ICE застрелив жінку, яка, за версією федеральної влади, намагалася на автомобілі протаранити правоохоронців. Однак мер міста публічно поставив під сумнів таке трактування подій. Трамп підтримав дії агента, назвавши поведінку загиблої агресивною.

Президент США прагне діяти одноосібно. Він також показав це на міжнародній арені, порушуючи тему Гренландії. Окрім цього, серед американців є побоювання, що накази Трампа щодо примусової імміграції всередині країни можуть розповсюджуватись і на інші державні питання.

Чому у США розпочались протести?