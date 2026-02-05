5 лютого, 13:41
"Зробити Америку знову великою": чи планує Трамп йти на третій президентський термін
Основні тези
- Дональд Трамп не виключає можливості балотуватись на третій президентський термін, заявивши, що це "було б цікаво" для нього.
- Він зазначив, що його основна мета на посаді - "зробити Америку знову великою", і він готується до ймовірного третього терміну.
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості балотуватись на третій президентський термін. Він сказав, що це "було б цікаво" для нього.
Трамп заявив, що робить все, щоб бути готовим до виборів. Про це він розповів у інтерв'ю NBC News.
Читайте також Республіканці щось знають, – політолог назвав ознаки політичного краху Трампа
Чи планує Трамп йти на третій президентський термін?
На питання журналіста, чи бачить він можливість бути втретє переобраним президентом США, Трамп зауважив, що це було б цікаво для нього.
Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим,
– зазначив він.
Його основною метою на чолі Білого Дому – "зробити Америку знову великою". Тож він робить все можливе й готується до ймовірного третього терміну.
Чи вдасться Трампу перемогти на наступних виборах?
- Раніше Трамп вже заявляв, що готовий балотуватись на виборах 2028 року. Однак якщо він все ж вирішить знову висунути свою кандидатуру, це може викликати юридичні суперечки, адже Конституція США дозволяє бути президентом лише два терміни — це передбачає 22-га поправка. Однак, він назвав ще двох можливих кандидатів від республіканців — Марко Рубіо та Джей Ді Венса.
- Незважаючи на це публіцист із США Андрій Піонтковський заявив, що Трамп стрімко втрачає підтримку американців. Основною причиною є незадоволення до вирішення проблеми з міграцією, адже їхні працівники вже вбили двох американців за сумнівними обставинами. Та окрім цього не слід забувати про плівки Епштейна.
- Окрім цього внутрішня та зовнішня політика Дональда Трампа, на думку критиків, подекуди виходить за межі конституційних норм, а його рішення часто виглядають одноосібними, що також впливає на настрої виборців.