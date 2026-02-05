Трамп заявив, що робить все, щоб бути готовим до виборів. Про це він розповів у інтерв'ю NBC News.

Читайте також Республіканці щось знають, – політолог назвав ознаки політичного краху Трампа

Чи планує Трамп йти на третій президентський термін?

На питання журналіста, чи бачить він можливість бути втретє переобраним президентом США, Трамп зауважив, що це було б цікаво для нього.

Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим,

– зазначив він.

Його основною метою на чолі Білого Дому – "зробити Америку знову великою". Тож він робить все можливе й готується до ймовірного третього терміну.

Чи вдасться Трампу перемогти на наступних виборах?