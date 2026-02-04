Про це 24 Каналу розповів публіцист із США Андрій Піонтковський, вважаючи, що позиції Трампа послаблює ціла низка різних факторів. Зокрема не варто забувати і про плівки Епштейна, які обурили багатьох американців. Але є й інша ситуація, де Трамп створює собі проблеми.

Як Трамп втрачає підтримку?

За словами Піонтковського, вже зараз є певні ознаки, які вказують, що позиції Трампа та республіканців загалом дещо хитаються. До прикладу, представник Демократичної партії переміг на позачергових виборах до Сенату штату Техас. Він зробив це в окрузі, де десятиліттями здобували перемогу республіканці.

Зверніть увагу! Політолог Петро Олещук зазначив, що перемогу в Техасі можна було б сприймати за випадковість. Але сталася й інша цікава подія. На виборах мера Маямі також перемогла демократка. Ще одним фактором є дивна поведінка деяких республіканців.

Ймовірно, однією з причин падіння підтримки Трампа та республіканців є їхній підхід до вирішення проблем з міграцією. У США вже неодноразово відбувалися протести проти дій Імміграційної та митної служби США ICE. Їхні співробітники вже вбили двох американців за сумнівних обставин.

Вбивства у Міннесоті та практика боротьби з мігрантами фактично за місяць спалила основний фактор підтримки Трампа. Його дійсно підтримували за боротьбу проти міграції. Але одна справа – виступати проти неї, а інша – робити те, що влаштував Трамп. ICE фактично розстріляли двох громадян США,

– зазначив Піонтковський.

ЗМІ критикують Трампа