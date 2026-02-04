Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Петро Олещук, зауваживши, що сам по собі цей факт можна було б списати на випадковість. Але на виборах мера Маямі також перемогла кандидатка від Демократичної партії.

До чого готуються республіканці?

Втім найбільшим індикатором проблем є масова відмова конгресменів-республіканців від балотування на наступний термін. Варто зауважити, що вибори до Сенату відбудуться у листопаді 2026 року й рішення американського президента матимуть вплив на їхній хід.

Очевидно, вони щось знають і просто не хочуть йти на вибори, щоб їх програти. Адже краще піти не через програш, а "втому від політики", "потребу у відпочинку". Поразка виглядатиме значно гірше,

– підкреслив Петро Олещук.

Тому перемоги демократів є індикатором проблем. Цікаво, як республіканці виходитимуть з цієї ситуації. Багато хто говорить, що Трамп буде змушений почати війну з Іраном для того, щоб "перекрити" всі інформаційні скандали.

Зверніть увагу! Готуючись до виборів, Трамп збирає величезні фінансові резерви. Він боїться, що після 3 листопада республіканці втратять контроль над Конгресом. Загалом вже у грудні 2025 року політичні комітети Трампа та Національний комітет Республіканської партії зібрали 483 мільйони доларів. Це майже втричі більше, ніж накопичили демократи.

