Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Петро Олещук, зауваживши, що сам по собі цей факт можна було б списати на випадковість. Але на виборах мера Маямі також перемогла кандидатка від Демократичної партії.
До чого готуються республіканці?
Втім найбільшим індикатором проблем є масова відмова конгресменів-республіканців від балотування на наступний термін. Варто зауважити, що вибори до Сенату відбудуться у листопаді 2026 року й рішення американського президента матимуть вплив на їхній хід.
Очевидно, вони щось знають і просто не хочуть йти на вибори, щоб їх програти. Адже краще піти не через програш, а "втому від політики", "потребу у відпочинку". Поразка виглядатиме значно гірше,
– підкреслив Петро Олещук.
Тому перемоги демократів є індикатором проблем. Цікаво, як республіканці виходитимуть з цієї ситуації. Багато хто говорить, що Трамп буде змушений почати війну з Іраном для того, щоб "перекрити" всі інформаційні скандали.
Зверніть увагу! Готуючись до виборів, Трамп збирає величезні фінансові резерви. Він боїться, що після 3 листопада республіканці втратять контроль над Конгресом. Загалом вже у грудні 2025 року політичні комітети Трампа та Національний комітет Республіканської партії зібрали 483 мільйони доларів. Це майже втричі більше, ніж накопичили демократи.
Що відбувається у США: останні новини
З новою силою розгорівся скандал з плівками Джеффрі Епштейна – покійного фінансиста та сексуального злочинця. На записах він згадує про Дональда Трампа, його зв'язки з дівчатами, приїзд на острів Епштейна. Лідер США заперечив усі звинувачення та назвав це змовою проти нього.
Перед тим Трамп заявив, що Індія нібито відмовилася купувати російську нафту. Це мало допомогти зупинити війну в Україні. Також США знизили тарифи на імпорт індійських товарів. Прем'єр країни привітав таке рішення, втім не підтвердив слова Трампа про припинення торгівлі з росіянами.
Щодо Ірану, то тут Трамп сказав про готовність завдати удару, адже країна охоплена протестами, могли загинути близько 20 тисяч людей. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив регіональною війною. Трамп знову відповів і пригадав про великі кораблі США, які вже перебувають в Аравійському морі.