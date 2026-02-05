Трамп заявил, что делает все, чтобы быть готовым к выборам. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Планирует ли Трамп идти на третий президентский срок?

На вопрос журналиста, видит ли он возможность быть в третий раз переизбранным президентом США, Трамп заметил, что это было бы интересно для него.

Я не знаю. Было бы интересно. Но если бы я дал бы сейчас вам точный ответ, это сделало бы жизнь гораздо менее увлекательной,

– отметил он.

Его основной целью во главе Белого Дома – "сделать Америку снова великой". Поэтому он делает все возможное и готовится к вероятному третьему сроку.

Удастся ли Трампу победить на следующих выборах?