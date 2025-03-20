Трамп дал Ирану два месяца для заключения новой ядерной сделки, пригрозив последствиями, – Axios

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев, пригрозив последствиями в случае игнорирования условий Тегераном.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Ранее американский президент обвинил Иран в том, что тот координирует нападения хуситов в Красном море.

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Какое требование выдвинули США Ирану

В письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, по данным источников, Дональд Трамп был "жестким". В нем было не только предложение переговоров относительно новой ядерной сделки, но последствия, которых почувствует Тегеран, если отвергнет ее.

Собеседники издания говорят, что президент США назвал двухмесячный срок для заключения сделки, хотя доподлинно неизвестно, речь идет о времени после получения вышеупомянутого письма или после начала переговоров сторон.

Кроме того, как пишет Axios, Вашингтон проинформировал о содержании письма нескольких союзников, в частности Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

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Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сказал, что "развязка по Ирану и хуситам на Ближнем Востоке постепенно приближается", комментируя выдвинутый дедлайн. По его словам, Россия, как союзник Ирана, также играет в этом свою роль.

Если Иран отвергнет американское предложение и откажется от переговоров, то шансы на военные действия США или Израиля против иранских ядерных объектов резко возрастут. И Россия здесь также замешана,

– написал он.

Напомним, на днях Трамп заявил, что сотни нападений, совершаемых "хуситами, зловещими бандитами и головорезами", происходят из Ирана. Он подчеркнул, что любая атака или возмездие со стороны хуситов столкнется с "большой силой".