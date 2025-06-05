"Маск просто сошел с ума": Трамп предложил отменить правительственные субсидии и контракты с ним
- Дональд Трамп раскритиковал Илона Маска, заявив, что он "исчерпал себя" и что следует отменить правительственные субсидии и контракты с ним.
- Илон Маск отреагировал на эти заявления на своей странице в соцсети Х и назвал слова президента США "очевидной ложью".
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего соратника и миллиардера Илона Маска и заявил, что тот "исчерпал себя".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Трампа в его соцсети Truth Social.
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Что Трамп говорит о Маске
Дональд Трамп прокомментировал деятельность бывшего руководителя Департамента правительственной эффективности США Илона Маска.
Илон "исчерпал себя", я попросил его уйти, я отменил его Мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которых никто другой не хотел, и он просто сошел с ума!
– написал американский президент.
В следующем своем посте Трамп добавил, что "лучший способ сэкономить деньги в бюджете" – это прекратить государственные субсидии и разорвать контракты с Маском.
По словам президента США, его всегда удивляло, что этого не сделал Байден.
На заявления Дональда Трампа отреагировал и сам Илон Маск. В публикации на своей странице в соцсети Х бизнесмен назвал слова президента "ложью".
Такая очевидная ложь. Так грустно,
– написал Маск.
Напомним, недавно Илон Маск выступил с критикой законопроекта о налогах и расходах, который подписал Дональд Трамп. Миллиардер заявил, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".