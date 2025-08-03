Дональд Трамп разоблачил ядерный блеф России и разместил атомные подводные лодки ближе к границам России. Кремль пока не дает официального ответа.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки ближе к России в ответ на агрессивную ядерную риторику со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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США направили субмарины ближе к России

The Telegraph называет действия Трампа "рискованным театральным трюком", направленным не столько на Москву в целом, сколько лично на Путина.

Все началось с заявления Медведева, что, мол, требование США к России прекратить огонь в Украине – это "прямой путь к мировой войне", и пригрозил ядерным ударом. В ответ Трамп сделал показательную демонстрацию силы: американские субмарины изменили расположение, приблизившись к территории России, что мгновенно вызвало резонанс.

Несмотря на обострение, Кремль хранит молчание. Аналитики считают, что Путин намеренно избегает публичного ответа, чтобы не обострять конфликт, который уже приобрел черты информационной и дипломатической эскалации.

В самой России шаг Трампа высмеивают. Пропагандистские медиа назвали это "истерикой" и "бессмысленной болтовней". Между тем Медведев, который еще несколько лет назад позиционировался как реформатор с прозападной риторикой, все чаще выступает с агрессивными и абсурдными угрозами.

Как отмечает The Telegraph, некоторые источники связывают эмоциональные сообщения Медведева с его личными привычками – в частности злоупотреблением алкоголем. Издание вспоминает расследование The Insider, которое выявило, что ряд агрессивных постов появлялся после поставки алкоголя в его адрес.

По мнению экспертов, реальная цель маневра со стороны Трампа – не Медведев, а лично Владимир Путин, которого Трамп ранее неоднократно хвалил, но теперь откровенно разочарован из-за отсутствия прогресса по Украине. Если до 8 августа Кремль не пойдет на уступки, Трамп обещает новые санкции, а также торговые ограничения против союзников России.