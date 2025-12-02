Трамп сегодня выступит с заявлением, – Белый дом
- Президент США планирует сделать заявление в Белом доме 2 декабря, вероятно, о мирном плане для завершения войны в Украине.
- В 14:00 (21:00 по киевскому времени) будет сделано заявление, детали которого пока неизвестны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Что о заявлении Трампа пишут в Белом доме?
В расписании Белого дома отметили, что в 14:00 (21:00 по киевскому времени) Президент США сделает определенное заявление. Чего именно оно будет касаться – пока неизвестно.
Накануне в Вашингтоне заявляли заявили о существенной доработке американского мирного плана по завершению российско-украинской войны. Там настроены оптимистично.
Что говорят эксперты о мирных усилиях Трампа?
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что могут появиться шансы, что лидер Штатов начнет путь к миру в Украине.
Сейчас президент США находится под серьезным внутренним давлением из-за дела Джеффри Эпштейна. Однако если на американского лидера будет направлено также внешнее давление, в частности, Европы, то это может быть положительным моментом для Украины.
Политический аналитик и публицист Станислав Белковский в эфире 24 Канала сказал, что Дональд Трамп заинтересован в экономических сделках с Россией, включая природные ресурсы Арктики и центры обработки данных. Поэтому американский политик пытается отменить санкции против России для нормализации отношений с Путиным и развития бизнес-интересов.