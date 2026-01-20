Трамп ни с кем не дружит: аналитик сказал, для чего на самом деле собирается "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп планирует создать "Совет мира". Он рассылает приглашения разным странам для присоединения к этой организации. Среди списка приглашенных есть и Россия, но это не значит, что Трамп планирует дружить с Владимиром Путиным.

Все это – гораздо более сложная геополитическая игра, чем может показаться на первый взгляд. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что действия лидера Америки связаны с Китаем.

Для чего на самом деле собирается "Совет мира"?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что Трамп "собирает" в свою организацию много стран – Беларусь, Россию, Казахстан и даже страны Европы. Надо отметить, что именно эти страны важны для Китая.

То есть все действия Трампа – это не о дружбе с Россией или Европой. Он ни с кем не дружит и делать этого не собирается. Трамп строит свою стратегию будущего саммита с Си Цзиньпином, который проведет в апреле этого года,

– объяснил он.

Кроме создания "Совета мира", в его стратегию входят также следующие элементы: действия в отношении Венесуэлы, желание присоединить Гренландию к Америке, давление на Европу, передача оружия на более 11 миллиардов долларов в Тайвань и предстоящий саммит с премьер-министром Японии.

Клочок добавил, что Украина также является лишь одним из элементов большой геополитической игры президента США. Абсолютно все в мире, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня", плывут по течению Трампа, потому что не способны проводить самостоятельную внешнюю политику. На фоне этого свою неэффективность показала и организация НАТО.

Интересно! Украина также получила приглашение присоединиться к "Совету мира". Владимир Зеленский заявил, что наши дипломаты работают над предложением, но одновременно подчеркнул, что Россия и Беларусь, которых также пригласили, – это о "совете войны".

Что еще известно о замысле Трампа?