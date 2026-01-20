Трамп ні з ким не дружить: аналітик сказав, для чого насправді збирається "Рада миру"

Президент США Дональд Трамп планує створити "Раду миру". Він розсилає запрошення різним країнам для приєднання до цієї організації. Серед списку запрошених є і Росія, але це не значить, що Трамп планує дружити з Володимиром Путіним.

Усе це – набагато складніша геополітична гра, ніж може здатись на перший погляд. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що дії лідера Америки пов'язані з Китаєм.

Дивіться також Ексрозвідник сказав, яку помилку допустила Україна у переговорах з Трампом

Для чого насправді збирається "Рада миру"?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що Трамп "збирає" до своєї організації багато країн – Білорусь, Росію, Казахстан та навіть країни Європи. Треба наголосити, що саме ці країни є важливі для Китаю.

Тобто всі дії Трампа – це не про дружбу з Росією чи Європою. Він ні з ким не дружить і робити цього не збирається. Трамп будує свою стратегію майбутнього саміту з Сі Цзіньпіном, який проведе в квітні цього року,

– пояснив він.

Крім створення "Ради миру", до його стратегії входять також наступні елементи: дії щодо Венесуели, бажання приєднати Гренландію до Америки, тиск на Європу, передача зброї на понад 11 мільярдів доларів до Тайваню та майбутній саміт з прем'єр-міністром Японії.

Клочок додав, що Україна також є лише одним з елементів великої геополітичної гри президента США. Абсолютно усі в світі, за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", пливуть за течією Трампа, бо не здатні провадити самостійну зовнішню політику. На тлі цього свою неефективність показала і організація НАТО.

Цікаво! Україна також отримала запрошення приєднатись до "Ради миру". Володимир Зеленський заявив, що наші дипломати працюють над пропозицією, але водночас підкреслив, що Росія та Білорусь, яких також запросили, – це про "раду війни".

Що ще відомо про задум Трампа?