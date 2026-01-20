Усе це – набагато складніша геополітична гра, ніж може здатись на перший погляд. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що дії лідера Америки пов'язані з Китаєм.
Для чого насправді збирається "Рада миру"?
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що Трамп "збирає" до своєї організації багато країн – Білорусь, Росію, Казахстан та навіть країни Європи. Треба наголосити, що саме ці країни є важливі для Китаю.
Тобто всі дії Трампа – це не про дружбу з Росією чи Європою. Він ні з ким не дружить і робити цього не збирається. Трамп будує свою стратегію майбутнього саміту з Сі Цзіньпіном, який проведе в квітні цього року,
– пояснив він.
Крім створення "Ради миру", до його стратегії входять також наступні елементи: дії щодо Венесуели, бажання приєднати Гренландію до Америки, тиск на Європу, передача зброї на понад 11 мільярдів доларів до Тайваню та майбутній саміт з прем'єр-міністром Японії.
Клочок додав, що Україна також є лише одним з елементів великої геополітичної гри президента США. Абсолютно усі в світі, за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", пливуть за течією Трампа, бо не здатні провадити самостійну зовнішню політику. На тлі цього свою неефективність показала і організація НАТО.
Цікаво! Україна також отримала запрошення приєднатись до "Ради миру". Володимир Зеленський заявив, що наші дипломати працюють над пропозицією, але водночас підкреслив, що Росія та Білорусь, яких також запросили, – це про "раду війни".
Що ще відомо про задум Трампа?
- До "Ради миру" Трамп запросив вже чимало країн. Зокрема, це Польща, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Бразилія, Аргентина, Парагвай та Узбекистан.
- За вхід до "Ради миру" потрібно заплатити 1 мільярд доларів готівкою. Однак навіть за таку суму членство обмежене трьома роками. Кошти підуть у фонд, яким керуватиме Трамп.
- Раніше у ЗМІ повідомляли, що "Рада миру" розглядає ключову пропозицію для України, адже організація створюється за зразком Сектора Гази, щоб відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни.