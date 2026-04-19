Все успел: Трамп созвал срочное совещание из-за Ормузского пролива, а после – поехал играть в гольф

Утром в субботу, 18 апреля, Дональд Трамп провел в Ситуационной комнате Белого дома срочное совещание, посвященное новому обострению вокруг Ормузского пролива и переговорам с Ираном. Сразу после этого президент США отправился играть в гольф.

Об этом сообщает Axios и The Guardian.

О чем совещались в Белом доме?

В совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, который, как ожидается, будет участвовать в следующем раунде переговоров с Ираном, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет и министр финансов Скотт Бессент.

По словам источников, там также присутствовали глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Поводом для срочного совещания стала ситуация в Ормузском проливе: до завершения режима прекращения огня остается три дня, однако дата нового раунда переговоров между США и Ираном до сих пор не согласована. Дополнительное напряжение создало субботнее заявление Тегерана о повторном перекрытии Ормузского пролива, а также несколько атак на суда в акватории.

Это произошло менее чем через сутки после слов Дональда Трампа о том, что соглашение о завершении войны могут заключить "в течение дня или двух".

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива зашла в тупик, и пока нет четкого понимания, как можно урегулировать кризис. По его словам, дальнейшее развитие событий возможно по двум сценариям: первый – попытка достичь договоренностей с Ираном дипломатическим путем, второй – возобновление активной фазы войны на Ближнем Востоке.

По словам источника, знакомого с деталями переговоров, новый кризис в Ормузском проливе возник после того, как стороны достигли определенного прогресса в сокращении разногласий по обогащению урана и запасов уже обогащенного урана в Иране.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Иран "немного вышел из-под контроля" и захотел снова перекрыть пролив.

Но эта страна не может нас шантажировать,

– подчеркнул президент США.

Также Трамп отметил, что переговоры с Ираном продолжаются, и до конца дня станет понятно, смогут ли стороны продвинуться к заключению соглашения.

Несмотря на напряженную ситуацию, после утреннего совещания Дональд Трамп покинул Белый дом, чтобы поехать играть в гольф – любимый спорт, которому он традиционно уделяет много времени.

