Он мне понравился, – Трамп назвал президента Сирии "сильным лидером"

В понедельник, 10 ноября, президент Сирии Ахмед аль-Шараа встретился с Дональдом Трампом. Американский лидер рассказал о впечатлениях от встречи с политиком.

Он отметил, что аль-Шараа ему "очень понравился". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о президенте Сирии?

Трамп отметил, что Ахмед аль-Шараа является очень сильным лидером и жестким человеком.

Мне он понравился, я с ним лажу. Он может сделать Сирию успешной. Говорят, что у него тяжелое прошлое, у него не было бы шансов, если бы не было тяжелого прошлого,

– сказал президент США.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы Сирия была успешной страной.

Что известно об отмене санкций против Сирии?