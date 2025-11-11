Він мені сподобався, – Трамп назвав президента Сирії "сильним лідером"
- Дональд Трамп назвав президента Сирії Ахмеда аль-Шараа "сильним лідером" і "жорсткою людиною".
- Трамп висловив симпатію до аль-Шараа і пообіцяв підтримувати Сирію.
У понеділок, 10 листопада, президент Сирії Ахмед аль-Шараа зустрівся з Дональдом Трампом. Американський лідер розповів про враження від зустрічі з політиком.
Він зазначив, що аль-Шараа йому "дуже сподобався". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про президента Сирії?
Трамп зазначив, що Ахмед аль-Шараа є дуже сильним лідером та жорсткою людиною.
Мені він сподобався, я з ним ладнаю. Він може зробити Сирію успішною. Кажуть, що в нього важке минуле, у нього не було б шансів, якби не було важкого минулого,
– сказав президент США.
Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб Сирія була успішною країною.
Що відомо про скасування санкцій проти Сирії?
10 листопада, міністерство фінансів США повідомило, що тимчасово послаблює обмеження проти Сирії. Дія частини санкцій, передбачених "Законом Цезаря" (закон про захист цивільних у Сирії, що передбачає санкції проти людей та структур, які сприяють сирійському режиму), призупинена на 180 днів.
Зазначається, що призупинення санкцій нібито буде сприяти економічному відновленню Сирії. США очікують, що це покращить добробут населення, зокрема етнічних і релігійних меншин, а також вплине на боротьбу з тероризмом.
Окрім цього, раніше повідомлялось, що минулий указ Трампа скасовує більшість санкцій щодо Сирії, окрім тих, що пов'язані з Башаром Асадом, його оточенням, наркоторговцями, використанням хімічної зброї, ІДІЛ та її структур, а також іранськими проксі.