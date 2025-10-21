Я закончил 8 войн, и 9-я – на подходе, – Трамп
- Дональд Трамп заявил о завершении 8 военных конфликтов и анонсировал возможное завершение 9-й войны.
- Трамп не уточнил, какую именно новую войну он собирается закончить.
Дональд Трамп в очередной раз заявил, что на его счету 8 законченных военных конфликтов. Кроме того, президент США анонсировал завершение 9-й войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время обеда в клубе "Роуз Гарден".
Что Трамп сказал о возможном окончании 9-й войны?
Дональд Трамп, вспоминая исторических американских президентов, заявил, что такие выдающиеся политики как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн не заканчивали 8 войн за время своего правления. А Трамп смог закончить такое количество военных конфликтов.
Будет очень трудно победить Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, да? Эй, они не урегулировали восемь войн, на очереди девятая, понятно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая на подходе, верите вы или нет,
– заявил Дональд Трамп.
При этом американский лидер не уточнил, какую именно новую войну он собирается закончить.
Кстати, ранее Дональд Трамп удивил заявлением, что любит заканчивать войны в мире. Глава Белого дома назвал себя "президентом-посредником" и отметил, что хочет также завершить конфликт России и Украины.
Интересно, что бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в эфире 24 Канала, что пока непонятно, сможет ли Дональд Трамп завершить войну России против Украины по схеме, которую он применил на Ближнем Востоке. То есть достичь мирного соглашения с помощью мирового сообщества.
Какие 8 войн закончил Дональд Трамп?
Дональд Трамп часто любит говорить, что он закончил 8 войн. Речь идет о конфликтах между Израилем и Ираном, Пакистаном и Индией, Руандой и Демократической Республикой Конго, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном, Египтом и Эфиопией, а также Сербией и Косово.
Восьмой войной, которую закончил Дональд Трамп, является война между ХАМАС и Израилем, которая длилась с 7 октября 2023 года. Хотя 19 октября обе стороны нарушили перемирие и атаковали друг друга, поэтому окончательного прекращения огня в районе Сектора Газа пока нет.
В то же время Трамп хочет также остановить войну между Россией и Украиной. Хотя президент США заявлял, что ему сложнее завершить этот военный конфликт из-за личной неприязни Владимира Зеленского и Владимира Путина.