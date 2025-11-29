Туск язвительно сказал о жадности союзников НАТО и сделал важное напоминание Альянсу
- Дональд Туск напомнил членам НАТО, что альянс был создан для защиты Запада от советской агрессии, подчеркивая важность солидарности.
- Хотя не было указано конкретно, к кому обращен комментарий, он может касаться США и президента Дональда Трампа.
Дональд Туск сделал едкий комментарий в отношении некоторых союзников по НАТО. Премьер-министр Польши также сделал важное напоминание государствам-членам Альянса.
Об этом сообщает 24 Канал
Какое заявление сделал Туск относительно НАТО?
Дональд Туск обратился к некоторым государствам-членам НАТО, сделав напоминание, зачем вообще создавали Североатлантический альянс.
Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И его основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось,
– написал польский премьер.
Хотя Туск не делал акцента, кому именно адресовано соответствующее сообщение. Однако можно предположить, что глава правительства Польши говорил о Соединенных Штатах и о президенте Дональде Трампе.
Почему комментарий премьера Польши мог быть о США?
Накануне появилась информация, что государственный секретарь США Марко Рубио, вероятно, не приедет на встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3 декабря. Такое отсутствие на события столь высокого уровня выглядит довольно необычно.
В то же время США предпринимают попытки продвигать для Украины "мирный план", выгодный России. После переговоров в швейцарской Женеве сам документ изменили, однако переговоры по окончательному утверждению между украинской и американской стороной еще продолжаются и сейчас.
Кроме того, с начала своей второй каденции Дональд Трамп любит все время повторять, что он не потратил "ни одного доллара американских налогоплательщиков" на безвозмездную военную помощь Украине. На данный момент американское оружие для Киева закупают отдельные государства-члены Альянса в рамках инициативы PURL.
Кстати, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что до конца года Украина получит оружия от Альянса на сумму 5 миллиардов долларов. В частности, помощь поступит и в рамках программы PURL.