Туск в'їдливо сказав про жадібність союзників НАТО і зробив важливе нагадування Альянсу

Дональд Туск зробив в'їдливий коментар стосовно деяких союзників з НАТО. Прем'єр-міністр Польщі також зробив важливе нагадування державам-членам Альянсу.

Яку заяву зробив Туск стосовно НАТО?

Дональд Туск звернувся до деяких держав-членів НАТО, зробивши нагадування, навіщо взагалі створювали Північноатлантичний альянс.

Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося,

– написав польський прем'єр.

Хоча Туск не робив акценту, кому саме адресоване відповідний допис. Однак можна припустити, що очільник уряду Польщі говорив про Сполучені Штати та про президента Дональда Трампа.

Чому коментар прем'єра Польщі міг бути про США?