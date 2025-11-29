Туск в'їдливо сказав про жадібність союзників НАТО і зробив важливе нагадування Альянсу
- Дональд Туск нагадав членам НАТО, що альянс був створений для захисту Заходу від радянської агресії, підкреслюючи важливість солідарності.
- Хоча не було зазначено конкретно, до кого звернений коментар, він може стосуватися США та президента Дональда Трампа.
Дональд Туск зробив в'їдливий коментар стосовно деяких союзників з НАТО. Прем'єр-міністр Польщі також зробив важливе нагадування державам-членам Альянсу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Туска у соцмережі Х.
До теми З мирного плану Трампа прибрали всі пункти про ЄС і НАТО, – голова Євроради Кошта
Яку заяву зробив Туск стосовно НАТО?
Дональд Туск звернувся до деяких держав-членів НАТО, зробивши нагадування, навіщо взагалі створювали Північноатлантичний альянс.
Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося,
– написав польський прем'єр.
Хоча Туск не робив акценту, кому саме адресоване відповідний допис. Однак можна припустити, що очільник уряду Польщі говорив про Сполучені Штати та про президента Дональда Трампа.
Чому коментар прем'єра Польщі міг бути про США?
Напередодні з'явилася інформація, що державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, не приїде на зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3 грудня. Така відсутність на події настільки високого рівня виглядає доволі незвично.
Водночас США роблять спроби просувати для України "мирний план", вигідний Росії. Після перемовин у швейцарській Женеві сам документ змінили, однак переговори щодо остаточного утвердження між українською та американською стороною ще тривають і нині.
Окрім того, від початку своєї другої каденції Дональд Трамп любить увесь час повторювати, що він не витратив "жодного долара американських платників податків" на безоплатну військову допомогу Україні. Наразі американську зброю для Києва закуповують окремі держави-члени Альянсу у межах ініціативи PURL.
До речі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до кінця року Україна отримає зброї від Альянсу на суму 5 мільярдів доларів. Зокрема, допомога надійде і в межах програми PURL.