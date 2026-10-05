В Испании состоятся досрочные выборы: Педро Санчес распустил парламент

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Решение принято на фоне острого политического кризиса и провала в Конгрессе правительственных законопроектов о защите арендаторов жилья.

Выборы состоятся 29 ноября 2026 года. Об этом сообщает издание El Pais.

Что известно о политической ситуации в Испании?

Глава правительства объявил о своем решении в обращении к нации после серии консультаций с кабинетом министров и политическими партнерами. Политик решил пойти на этот шаг за девять месяцев до истечения срока полномочий, хотя раньше планировал доработать каденцию полностью. Во время выступления он рассказал об экономических достижениях правящей коалиции.

Испания продолжает двигаться вперед; это самая быстрорастущая экономика в ЕС, а покупательная способность выросла в три раза больше, чем во Франции или Германии. Мы расширили стипендии, декретные отпуска, долгосрочный уход и услуги системы здравоохранения,

– подчеркнул Санчес.

Поводом к роспуску парламента стало отклонение Конгрессом депутатов двух указов о регулировании рынка аренды жилья. Законодательные инициативы разрабатывали как ответ на вспыхнувшую волну возмущения после резонансного выселения 87-летней жительницы Мадрида Марикармен Абаскаль.

Провал голосования спровоцировал тысячные акции протеста по всей стране с требованиями защиты прав арендаторов. Ситуация с доступностью жилья остается одной из острейших социальных проблем в Испании, где цены растут из-за распространения краткосрочной туристической аренды через Airbnb и активности инвестиционных фондов.

Обращаясь к гражданам, Педро Санчес перечислил экономические и социальные достижения своего правительства, такие как прогресс в сфере возобновляемой энергетики, социальных прав и сокращение неравенства. Он призвал не допустить прихода к власти радикальных сил.

Мы сделали все, что в наших силах; мы стремились построить лучший мир. Мы поддерживали Украину, ЕС и ООН, борясь с тиранами и техноолигархами. Мы удвоили нашу международную помощь. Все это сделало Испанию мировым эталоном мира, феминизма и процветания,

– заявил Санчес.

Согласно последним социологическим опросам, рейтинг "Социалистической партии" Санчеса упал до 27,4%. Лидирует оппозиционная "Народная партия" с 31,6% поддержки, а третье место занимает ультраправая партия Vox, за которую готовы проголосовать 18,4% избирателей.

Хотите ли вы присоединиться к волне ультраправых сил, приносящих регресс везде, где приходят к власти, хотите ли, чтобы Испания и дальше оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности,

– обратился премьер к населению.