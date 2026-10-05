Выборы состоятся 29 ноября 2026 года. Об этом сообщает издание El Pais.

Что известно о политической ситуации в Испании?

Глава правительства объявил о своем решении распустить парламент в обращении к нации после серии консультаций с кабинетом министров и политическими партнерами. Санчес решил пойти на этот шаг за девять месяцев до истечения срока полномочий, хотя ранее планировал доработать каденцию до конца.

Поводом для роспуска парламента стало отклонение Конгрессом депутатов двух указов о регулировании рынка аренды жилья. Законодательные инициативы разрабатывались в ответ на волну возмущения, вспыхнувшую после резонансного выселения 87-летней жительницы Мадрида Марикармен Абаскаль.

Провал голосования спровоцировал многотысячные акции протеста по всей стране с требованиями защитить права арендаторов. Ситуация с доступностью жилья остается одной из самых острых социальных проблем в Испании, где цены растут из-за распространения краткосрочной туристической аренды через Airbnb и активности инвестиционных фондов.

Обращаясь к гражданам, Педро Санчес призвал не допустить прихода к власти радикальных сил.

"Призываю вас выбрать: хотите ли вы присоединиться к ультраправой волне, ведущей к регрессу, или обеспечить Испании более широкое прогрессивное большинство, чтобы страна и впредь оставалась оплотом открытости и социальной справедливости",

– заявил Санчес.

Согласно последним социологическим опросам, рейтинг Социалистической партии Санчеса упал до 27,4%. Лидирует оппозиционная Народная партия с 31,6% поддержки, а третье место занимает ультраправая партия Vox, за которую готовы проголосовать 18,4% избирателей.