Вибори відбудуться 29 листопада 2026 року. Про це повідомляє видання El Pais.

Що відомо про політичну ситуацію в Іспанії?

Голова уряду оголосив про своє рішення у зверненні до нації після серії консультацій із кабінетом міністрів та політичними партнерами. Політик вирішив піти на цей крок за дев'ять місяців до завершення терміну повноважень, хоча раніше планував допрацювати каденцію повністю. Під час виступу він розповів про економічні досягнення правлячої коаліції.

Іспанія продовжує рухатися вперед; це найшвидше зростаюча економіка в ЄС, а купівельна спроможність зросла втричі більше, ніж у Франції чи Німеччині. Ми розширили стипендії, декретні відпустки, довгостроковий догляд та послуги системи охорони здоров’я,

– наголосив Санчес.

Приводом для розпуску парламенту стало відхилення Конгресом депутатів двох указів про регулювання ринку оренди житла. Законодавчі ініціативи розробляли як відповідь на хвилю обурення, що спалахнула після резонансного виселення 87-річної жительки Мадрида Марікармен Абаскаль.

Провал голосування спровокував тисячні акції протесту по всій країні з вимогами захистити права орендарів. Ситуація із доступністю житла залишається однією з найгостріших соціальних проблем в Іспанії, де ціни зростають через поширення короткострокової туристичної оренди через Airbnb та активність інвестиційних фондів.

Звертаючись до громадян, Педро Санчес перерахував економічні та соціальні досягнення свого уряду, такі як прогрес у сфері відновлюваної енергетики, соціальних прав та скорочення нерівності. Він закликав не допустити приходу до влади радикальних сил.

Ми зробили все, що в наших силах; ми прагнули побудувати кращий світ. Ми підтримували Україну, ЄС та ООН, борючись з тиранами та техноолігархами. Ми подвоїли нашу міжнародну допомогу. Усе це зробило Іспанію світовим еталоном миру, фемінізму та процвітання,

– заявив Санчес.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, рейтинг Соціалістичної партії Санчеса впав до 27,4%. Лідирує опозиційна Народна партія з 31,6% підтримки, а третю сходинку посідає ультраправа партія Vox, за яку готові проголосувати 18,4% виборців.

Чи бажаєте ви приєднатися до хвилі ультраправих сил, що приносять регрес усюди, де приходять до влади, чи хочете, щоб Іспанія й надалі залишалася оплотом відкритості, соціальної справедливості та екологічної відповідальності,

– звернувся прем'єр до населення.