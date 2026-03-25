В Латвию мог залететь дрон со взрывчаткой: известны новые детали инцидента с БпЛА

В ночь на 25 марта в Латвию залетел российский или украинский беспилотник. В Объединенном штабе ВС страны предполагают, что дрон был со взрывчаткой.

Об этом сообщает Delfi.

Какой дрон "заблудился" в Европе?

По словам латвийского бригадного генерала Егилса Лещинскиса, дрон может быть как российским, так и украинским. Предварительно, нет признаков, что БпЛА намеренно запустили в сторону Латвии.

Отмечается, что летел беспилотник на высоте менее километра, поэтому его не обнаружили основные радары.

По имеющимся у Вооруженных сил Латвии данным, это был беспилотник с двигателем внутреннего сгорания. Судя по всему, он имел боеголовку, поскольку сдетонировал,

– передает издание.

Военный рассказал, что в целом той ночью было два случая с неизвестными воздушными целями. Первый, вероятно дрон, залетел из Беларуси, двигался вдоль границы 24 минуты и вылетел на территорию России.

Второй объект через час заметили на подлете к Латвии. Он направлялся со стороны России, а через 20 минут исчез из поля зрения и взорвался возле села Добровичина. Тогда группа ПВО направлялась, чтобы перехватить цель.

Как передает издание, место, где собирают обломки, охраняют военные и правоохранители.

Почему говорят, что дрон якобы украинский?