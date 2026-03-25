В Латвию мог залететь дрон со взрывчаткой: известны новые детали инцидента с БпЛА
- В Латвию в ночь на 25 марта залетел российский или украинский беспилотник, который, вероятно, содержал взрывчатку.
- Дрон взорвался возле села Добровичина, когда группа ПВО направлялась перехватить его.
В ночь на 25 марта в Латвию залетел российский или украинский беспилотник. В Объединенном штабе ВС страны предполагают, что дрон был со взрывчаткой.
Об этом сообщает Delfi.
Какой дрон "заблудился" в Европе?
По словам латвийского бригадного генерала Егилса Лещинскиса, дрон может быть как российским, так и украинским. Предварительно, нет признаков, что БпЛА намеренно запустили в сторону Латвии.
Отмечается, что летел беспилотник на высоте менее километра, поэтому его не обнаружили основные радары.
По имеющимся у Вооруженных сил Латвии данным, это был беспилотник с двигателем внутреннего сгорания. Судя по всему, он имел боеголовку, поскольку сдетонировал,
– передает издание.
Военный рассказал, что в целом той ночью было два случая с неизвестными воздушными целями. Первый, вероятно дрон, залетел из Беларуси, двигался вдоль границы 24 минуты и вылетел на территорию России.
Второй объект через час заметили на подлете к Латвии. Он направлялся со стороны России, а через 20 минут исчез из поля зрения и взорвался возле села Добровичина. Тогда группа ПВО направлялась, чтобы перехватить цель.
Как передает издание, место, где собирают обломки, охраняют военные и правоохранители.
Почему говорят, что дрон якобы украинский?
На нарушение воздушного пространства отреагировала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она заявила, что дрон, который упал на латвийской территории, "мог быть украинским".
До этого в Литве заметили неизвестный беспилотник. Госпожа премьер Инги Ругинене также считает, что он принадлежал Украине и мог сбиться с пути во время атаки на порт Приморск.
Другой БпЛА залетел с территории России в Эстонию. Там он попал в трубу электростанции, но обошлось без существенных повреждений