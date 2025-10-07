Над президентским дворцом в Хельсинки в понедельник, 6 октября, летал дрон. Об инциденте сообщил очевидец.

Он также рассказал о некоторых интересных деталях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Что известно о дроне в Финляндии?

Очевидец рассказал, что видел 2 мужчин, которые управляли дроном на площади возле президентского дворца, где запрещено использовать подобную технику.

Он пошел поговорить с ними. Те уверяли, что они якобы туристы из Гонконга.

Полицию уведомили. Службы экстренной помощи завершили миссию, когда было установлено, что дрон больше не летит в запретной зоне,

– сказали в полиции и добавили, что такими случаями занимаются и расследуют их.

Полицейские говорят, что в городе еженедельно получают сообщения о дронах. Часто ими управляют туристы. Говорят, количество таких случаев якобы не увеличилось за последнее время.

"Конечно, сейчас этим уделяется особое внимание из-за общей ситуации", – уверяет финская полиция.

