Над президентским дворцом в Финляндии летал дрон: чей он мог быть
- Над президентским дворцом в Хельсинки летал дрон, которым управляли два мужчины, назвавшие себя туристами из Гонконга.
- Полиция расследует инцидент и отметила, что подобные случаи случаются часто.
Над президентским дворцом в Хельсинки в понедельник, 6 октября, летал дрон. Об инциденте сообщил очевидец.
Он также рассказал о некоторых интересных деталях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.
Смотрите также Кто отвечает за полеты дронов над Европой: в СНБО назвали имя
Что известно о дроне в Финляндии?
Очевидец рассказал, что видел 2 мужчин, которые управляли дроном на площади возле президентского дворца, где запрещено использовать подобную технику.
Он пошел поговорить с ними. Те уверяли, что они якобы туристы из Гонконга.
Полицию уведомили. Службы экстренной помощи завершили миссию, когда было установлено, что дрон больше не летит в запретной зоне,
– сказали в полиции и добавили, что такими случаями занимаются и расследуют их.
Полицейские говорят, что в городе еженедельно получают сообщения о дронах. Часто ими управляют туристы. Говорят, количество таких случаев якобы не увеличилось за последнее время.
"Конечно, сейчас этим уделяется особое внимание из-за общей ситуации", – уверяет финская полиция.
Дроны над Европой: последние новости
В последнее время неизвестные дроны часто летают над аэропортами и военными объектами в Европе. Впервые их зафиксировали в Дании, а затем также Бельгии, Эстонии, Литве, Германии, Польше, а также и в Финляндии над ГЭС.
Последний подобный случай был в ночь на 6 октября. О нем сообщил пилот самолета, который совершал посадку в аэропорту норвежского Осло. Из-за инцидента задержали несколько рейсов.
Незадолго до этого сообщалось, что Франция задержала российский нефтяной танкер. Он может принадлежать к "теневому флоту" России и быть причастным к запуску дронов на Данию.
ЕС уже работает над оборонными проектами для защиты своих восточных границ.