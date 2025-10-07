Над президентським палацом у Гельсінкі у понеділок, 6 жовтня, літав дрон. Про інцидент повідомив очевидець.

Він також розповів про деякі цікаві деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yle.

Дивіться також Хто відповідає за польоти дронів над Європою: в РНБО назвали ім'я

Що відомо про дрон у Фінляндії?

Очевидець розповів, що бачив 2 чоловіків, які керували дроном на площі біля президентського палацу, де заборонено використовувати подібну техніку.

Він пішов поговорити з ними. Ті запевняли, що вони нібито туристи з Гонконгу.

Поліцію повідомили. Служби екстреної допомоги завершили місію, коли було встановлено, що дрон більше не летить у забороненій зоні,

– сказали у поліції та додали, що такими випадками займаються та розслідують їх.

Поліцейські кажуть, що у місті щотижня отримують повідомлення про дрони. Часто ними керують туристи. Кажуть, кількість таких випадків нібито не збільшилася за останній час.

"Звичайно, зараз цим приділяється особлива увага через загальну ситуацію", – запевняє фінська поліція.

Дрони над Європою: останні новини