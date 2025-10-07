Він також розповів про деякі цікаві деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yle.

Що відомо про дрон у Фінляндії?

Очевидець розповів, що бачив 2 чоловіків, які керували дроном на площі біля президентського палацу, де заборонено використовувати подібну техніку.

Він пішов поговорити з ними. Ті запевняли, що вони нібито туристи з Гонконгу.

Поліцію повідомили. Служби екстреної допомоги завершили місію, коли було встановлено, що дрон більше не летить у забороненій зоні,

– сказали у поліції та додали, що такими випадками займаються та розслідують їх.

Поліцейські кажуть, що у місті щотижня отримують повідомлення про дрони. Часто ними керують туристи. Кажуть, кількість таких випадків нібито не збільшилася за останній час.

"Звичайно, зараз цим приділяється особлива увага через загальну ситуацію", – запевняє фінська поліція.

