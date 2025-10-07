Він також розповів про деякі цікаві деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yle.

Дивіться також Хто відповідає за польоти дронів над Європою: в РНБО назвали ім'я

Що відомо про дрон у Фінляндії?

Очевидець розповів, що бачив 2 чоловіків, які керували дроном на площі біля президентського палацу, де заборонено використовувати подібну техніку.

Він пішов поговорити з ними. Ті запевняли, що вони нібито туристи з Гонконгу.

Поліцію повідомили. Служби екстреної допомоги завершили місію, коли було встановлено, що дрон більше не летить у забороненій зоні,
– сказали у поліції та додали, що такими випадками займаються та розслідують їх.

Поліцейські кажуть, що у місті щотижня отримують повідомлення про дрони. Часто ними керують туристи. Кажуть, кількість таких випадків нібито не збільшилася за останній час.

"Звичайно, зараз цим приділяється особлива увага через загальну ситуацію", – запевняє фінська поліція.

Дрони над Європою: останні новини

  • Останнім часом невідомі дрони часто літають над аеропортами та військовими об'єктами у Європі. Уперше їх зафіксували у Данії, а згодом також Бельгії, Естонії, Литві, Німеччині, Польщі, а також і у Фінляндії над ГЕС.

  • Останній подібний випадок був у ніч на 6 жовтня. Про нього повідомив пілот літака, який здійснював посадку в аеропорту норвезького Осло. Через інцидент затримали кілька рейсів.

  • Незадовго до цього повідомлялося, що Франція затримала російський нафтовий танкер. Він може належати до "тіньового флоту" Росії та бути причетним до запуску дронів на Данію.

  • ЄС уже працює над оборонними проєктами для захисту своїх східних кордонів.