Він також розповів про деякі цікаві деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yle.
Що відомо про дрон у Фінляндії?
Очевидець розповів, що бачив 2 чоловіків, які керували дроном на площі біля президентського палацу, де заборонено використовувати подібну техніку.
Він пішов поговорити з ними. Ті запевняли, що вони нібито туристи з Гонконгу.
Поліцію повідомили. Служби екстреної допомоги завершили місію, коли було встановлено, що дрон більше не летить у забороненій зоні,
– сказали у поліції та додали, що такими випадками займаються та розслідують їх.
Поліцейські кажуть, що у місті щотижня отримують повідомлення про дрони. Часто ними керують туристи. Кажуть, кількість таких випадків нібито не збільшилася за останній час.
"Звичайно, зараз цим приділяється особлива увага через загальну ситуацію", – запевняє фінська поліція.
Дрони над Європою: останні новини
Останнім часом невідомі дрони часто літають над аеропортами та військовими об'єктами у Європі. Уперше їх зафіксували у Данії, а згодом також Бельгії, Естонії, Литві, Німеччині, Польщі, а також і у Фінляндії над ГЕС.
Останній подібний випадок був у ніч на 6 жовтня. Про нього повідомив пілот літака, який здійснював посадку в аеропорту норвезького Осло. Через інцидент затримали кілька рейсів.
Незадовго до цього повідомлялося, що Франція затримала російський нафтовий танкер. Він може належати до "тіньового флоту" Росії та бути причетним до запуску дронів на Данію.
ЄС уже працює над оборонними проєктами для захисту своїх східних кордонів.