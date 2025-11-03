В Германии аэропорт Бремена приостанавливал работу из-за пролета неизвестного дрона
- В воскресенье вечером аэропорт в Бремене остановил работу из-за появления неизвестного дрона возле взлетно-посадочной полосы.
- Полеты были приостановлены почти на час, причины и оператор дрона остаются неизвестными.
В воскресенье вечером, 2 ноября, в Германии временно остановили работу аэропорта в Бремене. Все из-за появления неизвестного беспилотника.
Дрон зафиксировали примерно в 19:30 по местному времени неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.
Что известно о неизвестном дроне над аэропортом в Бремене?
Представитель полиции отметил, что из-за инцидента полеты были временно приостановлены почти на час. В то же время, кто именно управлял беспилотником и с какой целью, пока неизвестно.
Немецкие правоохранители ранее неоднократно предостерегали, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу авиационной безопасности. В этом году уже фиксировались случаи появления дронов вблизи аэропортов и военных объектов, что вызвало беспокойство в правительстве и среди авиационных служб.
Последние случаи с дронами в Европе
Ночью 1 ноября в Бельгии зафиксировали пролет неизвестных дронов над авиабазой Кляйне-Брогель, полиция начала расследование.
Мэр города Пер предположил, что целью запуска дронов могло быть шпионаж или попытка посеять панику.
29 октября аэропорт Берлин-Бранденбург временно остановил работу из-за появления дрона, часть рейсов перенаправили. Беспилотник искали, используя вертолет.
17 октября возле военного городка Reedo в Эстонии сбили неизвестный беспилотник. Полиция так и не нашла его обломков.