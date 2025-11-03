В Германии аэропорт Бремена приостанавливал работу из-за пролета неизвестного дрона

В воскресенье вечером, 2 ноября, в Германии временно остановили работу аэропорта в Бремене. Все из-за появления неизвестного беспилотника.

Дрон зафиксировали примерно в 19:30 по местному времени неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Что известно о неизвестном дроне над аэропортом в Бремене?

Представитель полиции отметил, что из-за инцидента полеты были временно приостановлены почти на час. В то же время, кто именно управлял беспилотником и с какой целью, пока неизвестно.

Немецкие правоохранители ранее неоднократно предостерегали, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу авиационной безопасности. В этом году уже фиксировались случаи появления дронов вблизи аэропортов и военных объектов, что вызвало беспокойство в правительстве и среди авиационных служб.

Последние случаи с дронами в Европе