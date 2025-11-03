У Німеччині аеропорт Бремена призупиняв роботу через проліт невідомого дрона

У неділю ввечері, 2 листопада, у Німеччині тимчасово зупинили роботу аеропорту в Бремені. Усе через появу невідомого безпілотника.

Дрон зафіксували приблизно о 19:30 за місцевим часом неподалік злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

Що відомо про невідомий дрон над аеропортом у Бремені?

Представник поліції зазначив, що через інцидент польоти були тимчасово припинені майже на годину. Водночас, хто саме керував безпілотником і з якою метою, поки що невідомо.

Німецькі правоохоронці раніше неодноразово застерігали, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу авіаційній безпеці. Цьогоріч уже фіксувалися випадки появи дронів поблизу аеропортів та військових об’єктів, що викликало занепокоєння в уряді та серед авіаційних служб.

Останні випадки з дронами у Європі