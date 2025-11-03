У Німеччині аеропорт Бремена призупиняв роботу через проліт невідомого дрона
- У неділю ввечері аеропорт у Бремені зупинив роботу через появу невідомого дрона біля злітно-посадкової смуги.
- Польоти були припинені майже на годину, причини та оператор дрона залишаються невідомими.
У неділю ввечері, 2 листопада, у Німеччині тимчасово зупинили роботу аеропорту в Бремені. Усе через появу невідомого безпілотника.
Дрон зафіксували приблизно о 19:30 за місцевим часом неподалік злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.
Що відомо про невідомий дрон над аеропортом у Бремені?
Представник поліції зазначив, що через інцидент польоти були тимчасово припинені майже на годину. Водночас, хто саме керував безпілотником і з якою метою, поки що невідомо.
Німецькі правоохоронці раніше неодноразово застерігали, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу авіаційній безпеці. Цьогоріч уже фіксувалися випадки появи дронів поблизу аеропортів та військових об’єктів, що викликало занепокоєння в уряді та серед авіаційних служб.
Останні випадки з дронами у Європі
Уночі 1 листопада в Бельгії зафіксували проліт невідомих дронів над авіабазою Кляйне-Брогель, поліція розпочала розслідування.
Мер міста Пер припустив, що метою запуску дронів могло бути шпигунство або спроба посіяти паніку.
29 жовтня аеропорт Берлін-Бранденбург тимчасово зупинив роботу через появу дрона, частину рейсів перенаправили. Безпілотник шукали, використовуючи гелікоптер.
17 жовтня біля військового містечка Reedo в Естонії збили невідомий безпілотник. Поліція так і не знайшла його уламків.