Уже угрожают ударами по Европе: в России отреагировали на увеличение поставок дронов Украине

Министерство обороны России выступило с очередным пропагандистским заявлением. Россияне обвинили европейские страны в намерениях усилить поставки беспилотников Украине.

Соответствующее сообщение с реакцией минобороны России выложило у себя в телеграмм-канале.

Что заявило минобороны России в очередном пропагандистском заявлении?

В ведомстве утверждают, что такое решение якобы было принято 26 марта 2026 года "на фоне роста потерь и недостатка живой силы" в ВСУ. Это же конечно очередная ложь оккупантов.

В заявлении российского Минобороны говорится, что Европа якобы планирует увеличить производство дронов для Украины путем финансирования "украинских" и "совместных" предприятий на своей территории. В ведомстве традиционно подают это как часть масштабной угрозы.

Расцениваем это решение как умышленный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте,

– заявили в Минобороны России.

Также там заявили о якобы "террористических сценариях" атак по территории России с применением беспилотников, изготовленных в Европе, которые, по их версии, могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Отдельно в ведомстве отметили, что действия европейских стран, мол, "втягивают их в войну с Россией" – риторика, которая уже не впервые появляется в заявлениях российских чиновников.

Более того, в Минобороны России фактически призвали европейцев интересоваться местами расположения предприятий, которые производят дроны для Украины, что имеет вид еще одного элемента информационного давления.

При этом российское министерство опубликовало "адреса" этих мест. В списке – Израиль, Чехия, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Италия, Турция.

Россияне опубликовали списки с "адресами" заводов, которые произведут дроны для Украины / Фото минобороны России

На фоне этого стоит отметить, что подобные заявления российская сторона регулярно использует для объяснения собственных действий и формирования образа "внешней угрозы" – даже если для этого приходится немного преувеличить масштабы "эскалации".

