В Германии 23 дрона летали над важной авиабазой: армия и полиция оказались беспомощными
- В Германии над военной авиабазой Иммельман в декабре 2025 года зафиксировали полет 23 неизвестных дронов.
- Эксперты предполагают возможную причастность российской разведки к полетам, но военные и полиция не смогли вмешаться.
В Германии над военной авиабазой Бундесвера несколько часов летали 23 дрона. Военные и полиция ничего не могли поделать с неизвестными беспилотниками.
Произошло это в декабре 2025 года. Эксперты не исключают причастность российской разведки к полетам БпЛА. Об этом проинформировал Bild.
Что известно о полете дронов в Германии?
По данным издания, 11 декабря 2025 года над военным аэродромом Иммельман в Нижней Саксонии зафиксировали масштабный полет беспилотников. Сначала военные заметили два дрона и сообщили в полицию. Впоследствии выяснилось, что там одновременно летали около 23 неизвестных БпЛА.
Полицейские и военные часами наблюдали за ними, ведь якобы не могли вмешаться. Отмечается, что полеты БпЛА продолжались еще четыре дня. Охрана фиксировала, в частности, аппараты с размахом крыльев не менее двух метров.
Попытки посадить дроны с помощью системы радиоэлектронной борьбы оказались безрезультатными,
– говорится в материале.
Эксперты сообщили изданию, что эти полеты могли быть связаны с Россией и ее разведывательными судами у берегов Германии. В то же время представитель Бундесвера подтвердил СМИ инцидент с дронами, но не раскрыл подробности.
Есть ли угроза войны в Европе?
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее говорил, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе. Напряженность, мол, растет из-за ослабления Евросоюза и перераспределения влияния.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что так и не услышал четкой позиции от европейских партнеров относительно того, ли готовы ли они к возможной войне.
В то же время глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Европу в подготовке к войне с Россией. Он заявил, что европейские лидеры якобы используют Украину для противостояния с Россией.