В Нидерландах военные открыли огонь по неизвестным дронам: ни одного так и не сбили
- В Нидерландах 21 ноября зафиксировали неизвестные дроны над авиабазой Волкель, по которым открыли огонь, но не сбили.
- Министр обороны Нидерландов заявил, что дроны после обстрела исчезли, и сейчас продолжается расследование инцидента. Также 22 ноября дроны заметили в районе аэропорта Эйндховена, из-за чего приостановили воздушное движение.
В Нидерландах вечером в пятницу, 21 ноября, зафиксировали неизвестные дроны над авиабазой Волкель. По воздушным целям открыли огонь, но сбить ни одну так и не удалось.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса и Reuters.
Что известно об инциденте с дронами в Нидерландах 21 ноября?
В Нидерландах официально подтвердили инцидент с неизвестными дронами над авиабазой Волкел, расположенной недалеко от границы с Германией.
Министерство обороны сообщило, что вечером 21 ноября, примерно между 19:00 и 21:00, охранники заметили несколько БПЛА в зоне, где полеты запрещены. Военные применили стрелковое оружие с земли, пытаясь сбить аппараты.
По данным главы нидерландского Минобороны Рубена Брекельманса, дроны после обстрела исчезли, вероятно, покинув небо страны, и до сих пор не найдены. Министр подчеркнул, что любые беспилотники вблизи военных объектов недопустимы, и армия примет необходимые меры в случае повторения таких инцидентов.
Сейчас устанавливают, что именно делали дроны в запрещенном для полетов районе и как они туда попали. Военная полиция проводит отдельное расследование.
Из соображений безопасности Министерство обороны не раскрывает деталей относительно способа обнаружения беспилотников и примененных средств реагирования.
Интересно, что уже 22 ноября Рубен Брекельманс сообщил на своей странице в соцсети Х, что несколько дронов заметили в районе аэропорта Эйндховена. Из-за этого гражданское и военное воздушное движение было приостановлено.
Средства обороны для борьбы с беспилотниками готовы к противодействию. Полиция и Королевская нидерландская маршальская служба также находятся на месте. Дальнейшее слежение продолжается, и мы будем принимать необходимые меры,
– написал министр обороны страны.
Где еще в Европе недавно фиксировали неизвестные дроны?
Во Франции 10 ноября заметили беспилотник над предприятием Eurenco, производящим боеприпасы, в городе Бержерак. Эту цель в небе французам не удалось перехватить.
В тот же день дроны фиксировали и в соседней Бельгии. 3 беспилотника были замечены над атомной электростанцией Doel недалеко от города Антверпен.
Интересно, что в 2025 году в Германии значительно возросли случаи несанкционированного использования БПЛА. В общем известно уже о более 1 000 таких инцидентов.