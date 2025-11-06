НАТО предлагает Бельгии помощь после нескольких случаев с появлением неизвестных дронов

В центре бельгийского города Остенде зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Это уже не первый подобный инцидент в стране, поэтому НАТО предложило Бельгии свою поддержку в решении этой проблемы.

Местная полиция вечером 5 ноября получила сообщение о неизвестном дроне в центре города Остенде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTBF.

Что известно об этом инциденте?

Очередной случай с вторжением на территорию Бельгии беспилотников подтвердила пресс-секретарь полиции Элине Гоеминне. По ее словам, кадры с БпЛА будут детально проанализированы, "как и в случае со всеми другими сообщениями такого типа".

Напомним, ранее в небе Бельгии уже неоднократно фиксировали неизвестные дроны – в частности над городами и военными объектами страны. Известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил эти инциденты с министром обороны Бельгии Тео Франкеном. Чиновник проинформировал его обо всех недавних подобных случаях, одновременно союзники предложили Бельгии необходимую поддержку для решения этой проблемы.

В офисе министра пока не разглашают, какой именно будет эта помощь. Заседание Совета национальной безопасности, посвященное угрозе беспилотников, запланировано на 6 ноября в 10:00.

Где ранее видели неизвестные дроны в Бельгии?