НАТО предлагает Бельгии помощь после нескольких случаев с появлением неизвестных дронов
- В бельгийском городе Остенде зафиксировали пролет неизвестного дрона, и НАТО предложило Бельгии поддержку в решении этой проблемы.
- Ранее неизвестные дроны появлялись над аэропортами Брюсселя и Льежа, а также над авиабазой Кляйне-Брогель, где находятся важные военные объекты.
В центре бельгийского города Остенде зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Это уже не первый подобный инцидент в стране, поэтому НАТО предложило Бельгии свою поддержку в решении этой проблемы.
Местная полиция вечером 5 ноября получила сообщение о неизвестном дроне в центре города Остенде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTBF.
Что известно об этом инциденте?
Очередной случай с вторжением на территорию Бельгии беспилотников подтвердила пресс-секретарь полиции Элине Гоеминне. По ее словам, кадры с БпЛА будут детально проанализированы, "как и в случае со всеми другими сообщениями такого типа".
Напомним, ранее в небе Бельгии уже неоднократно фиксировали неизвестные дроны – в частности над городами и военными объектами страны. Известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил эти инциденты с министром обороны Бельгии Тео Франкеном. Чиновник проинформировал его обо всех недавних подобных случаях, одновременно союзники предложили Бельгии необходимую поддержку для решения этой проблемы.
В офисе министра пока не разглашают, какой именно будет эта помощь. Заседание Совета национальной безопасности, посвященное угрозе беспилотников, запланировано на 6 ноября в 10:00.
Где ранее видели неизвестные дроны в Бельгии?
Вечером 4 ноября аэропорты Брюсселя и Льежа временно закрыли из-за сообщений о неизвестных беспилотниках.
Бельгийская полиция начала расследование из-за пролета неизвестных БПЛА над авиабазой Кляйне-Брогель 1 ноября.
Известно, что авиабаза Кляйне-Брогель – это один из важнейших объектов страны, ведь там базируются истребитель F-16, а также 701-я эскадрилья по обслуживанию боеприпасов ВВС США. Кроме того, там хранятся американские ядерные бомбы серии B61 и планируется размещение новых F-35 Lightning II.