НАТО пропонує Бельгії допомогу після кількох випадків з появою невідомих дронів

У центрі бельгійського міста Остенде зафіксували проліт невідомого безпілотника. Це вже не перший подібний інцидент у країні, тож НАТО запропонувало Бельгії свою підтримку у вирішенні цієї проблеми.

Місцева поліція ввечері 5 листопада отримала повідомлення про невідомий дрон у центрі міста Остенде. Про це пише 24 Канал із посиланням на RTBF.

Що відомо про цей інцидент?

Черговий випадок із вторгненням на територію Бельгії безпілотників підтвердила речниця поліції Еліне Гоемінне. За її словами, кадри із БпЛА будуть детально проаналізовані, "як і у випадку з усіма іншими повідомленнями такого типу".

Нагадаємо, раніше у небі Бельгії вже неодноразово фіксували невідомі дрони – зокрема над містами та військовими об'єктами країни. Відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив ці інциденти з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном. Посадовець проінформував його про усі нещодавні подібні випадки, водночас союзники запропонували Бельгії необхідну підтримку для розв'язання цієї проблеми.

В офісі міністра поки не розголошують, якою саме буде ця допомога. Засідання Ради національної безпеки, присвячене загрозі безпілотників, заплановано на 6 листопада о 10:00.

Де раніше бачили невідомі дрони у Бельгії?