Спецслужби вважають, що аматори на таке не здатні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Belga.

Як спецслужби Бельгії оцінюють інциденти з дронами?

За даними джерел Belga, характер польотів безпілотників свідчить про високий рівень організації та технічної підготовки. Зокрема, апарати діяли у нічний час, літали у певному строю та наближалися до стратегічно важливих об’єктів, що не властиво для звичайних цивільних операторів.

Як зазначають у бельгійських спецслужбах, такі злагоджені дії навряд чи могли бути виконані аматорами й, найімовірніше, є частиною спланованої операції.

Підозри щодо причетності Росії посилилися на тлі активних дискусій у Євросоюзі про можливість використання заморожених російських активів, що зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear, для фінансування допомоги Україні.

Що відомо про дрони у Бельгії?