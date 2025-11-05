Спецслужбы считают, что любители на такое не способны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Belga.

Как спецслужбы Бельгии оценивают инциденты с дронами?

По данным источников Belga, характер полетов беспилотников свидетельствует о высоком уровне организации и технической подготовки. В частности, аппараты действовали в ночное время, летали в определенном строю и приближались к стратегически важным объектам, что не свойственно для обычных гражданских операторов.

Как отмечают в бельгийских спецслужбах, такие слаженные действия вряд ли могли быть выполнены любителями и, скорее всего, является частью спланированной операции.

Подозрения о причастности России усилились на фоне активных дискуссий в Евросоюзе о возможности использования замороженных российских активов, хранящихся в брюссельском депозитарии Euroclear, для финансирования помощи Украине.

Что известно о дронах в Бельгии?