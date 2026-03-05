Несколько стран ведут переговоры о покупке украинских перехватчиков "Шахедов", – FT

США и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников. Интерес к технологиям возник на фоне угрозы атак дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя украинской оборонной индустрии.

Что известно о возможной сделке?

Соединенные Штаты Америки и по меньшей мере одна страна региона Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников.

Отмечается, что после начала операции США и Израиля против Ирана страны Персидского залива столкнулись с угрозой ударов иранскими беспилотниками типа "Шахед", которых Тегеран накопил десятки тысяч. Поэтому государства региона ищут новые системы противовоздушной защиты, которые были бы дешевле ракет к комплексу Patriot.

Обратите внимание! По данным издания, один дрон "Шахед" стоит примерно 30 тысяч долларов, тогда как ракета-перехватчик к Patriot может превышать 13,5 миллиона долларов.

Журналисты издания напоминают, что именно Украина первой начала массово применять серийные дроны-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских версий "Шахедов", которые регулярно запускают по украинским городам.

Сообщается, что Пентагон сейчас проявляет значительный интерес к украинскому опыту борьбы с такими беспилотниками. В то же время один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой. Представитель оборонной отрасли также отметил, что продажа украинских систем, даже если они изготавливаются за пределами страны, должна согласовываться с Киевом.

Что известно об атаках "Шахедов" на страны Ближнего Востока?