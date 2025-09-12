Венгерский премьер в очередной раз призвал европейцев "не ссориться" с Россией. Виктор Орбан использовал инцидент с дронами в Польше, чтобы показать, что бывает с теми, кто проводит недружественную политику в отношении Кремля.

Во время традиционного эфира на радио Kossut премьер Венгрии подчеркнул, что, мол, он солидарен с поляками, и считает неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, передает 24 Канал со ссылкой на 24.hu.

Как Орбан объяснил появление российских дронов в Польше?

По словам политика, атака 10 сентября – это "наглядный пример того, в каких опасных условиях мы живем каждый день".

Он добавил, что война непосредственно угрожает и Польше, и Венгрии. В то же время Орбан заметил, что Венгрия не участвует в войне и "держит дистанцию", а поляки – "глубоко втянуты" в нее.

Ранее венгерский премьер уже разозлил своей реакцией на дроны в Польше главы польского МИД Радослава Сикорского. Виктор Орбан тогда отметил, что, мол, инцидент с беспилотниками свидетельствует о том, что Венгрия проводит "разумную" политику в контексте войны России против Украины. В ответ Сикорский заявил, что Орбан не прав. Он призвал Будапешт прекратить занимать нейтральную позицию, поддержать санкции против России и отменить вето на вступление Украины в ЕС.

Что известно об атаке России на Польшу?