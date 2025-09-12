Орбан цинично предположил, почему Россия атаковала именно Польшу
- Виктор Орбан заявил, что европейские страны находятся в опасности из-за войны России и Украины.
- Венгерский премьер намекнул, почему российские дроны залетели именно в Польшу.
Венгерский премьер в очередной раз призвал европейцев "не ссориться" с Россией. Виктор Орбан использовал инцидент с дронами в Польше, чтобы показать, что бывает с теми, кто проводит недружественную политику в отношении Кремля.
Во время традиционного эфира на радио Kossut премьер Венгрии подчеркнул, что, мол, он солидарен с поляками, и считает неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, передает 24 Канал со ссылкой на 24.hu.
Как Орбан объяснил появление российских дронов в Польше?
По словам политика, атака 10 сентября – это "наглядный пример того, в каких опасных условиях мы живем каждый день".
Он добавил, что война непосредственно угрожает и Польше, и Венгрии. В то же время Орбан заметил, что Венгрия не участвует в войне и "держит дистанцию", а поляки – "глубоко втянуты" в нее.
Ранее венгерский премьер уже разозлил своей реакцией на дроны в Польше главы польского МИД Радослава Сикорского. Виктор Орбан тогда отметил, что, мол, инцидент с беспилотниками свидетельствует о том, что Венгрия проводит "разумную" политику в контексте войны России против Украины. В ответ Сикорский заявил, что Орбан не прав. Он призвал Будапешт прекратить занимать нейтральную позицию, поддержать санкции против России и отменить вето на вступление Украины в ЕС.
Что известно об атаке России на Польшу?
Ночью 10 сентября около 20 дронов нарушили воздушное пространство Польши. Это произошло именно во время массированной атаки на Украину.
Сообщалось, что из 19 беспилотников полякам вместе с союзниками удалось сбить только 4 российские дроны.
По данным СМИ часть дронов направлялась к базе НАТО. Также медиа предполагают, что вражеские беспилотники двигались к логистическому центру в аэропорту "Жешув-Ясенка".
Варшава считает, что Москва умышленно атаковала члена НАТО. Это была провокация. После инцидента страна взялась усиливать защиту своей границы и неба.
В Кремле не признают своей вины. Там говорят, что надо, мол, еще доказать, что это были российские дроны.
Дональд Трамп тем временем не осудил атаку России. Он предположил, что ее дроны могли оказаться в Польше случайно.