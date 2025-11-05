Спецслужбы Бельгии считают, что Россия причастна к инцидентам с дронами, – СМИ

Бельгийские спецслужбы подозревают, что за недавними инцидентами с дронами, которые нарушали авиасообщение и военные операции, может стоять иностранное государство. Вероятнее всего, это была Россия.

Спецслужбы считают, что любители на такое не способны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Belga.

Как спецслужбы Бельгии оценивают инциденты с дронами?

По данным источников Belga, характер полетов беспилотников свидетельствует о высоком уровне организации и технической подготовки. В частности, аппараты действовали в ночное время, летали в определенном строю и приближались к стратегически важным объектам, что не свойственно для обычных гражданских операторов.

Как отмечают в бельгийских спецслужбах, такие слаженные действия вряд ли могли быть выполнены любителями и, скорее всего, является частью спланированной операции.

Подозрения о причастности России усилились на фоне активных дискуссий в Евросоюзе о возможности использования замороженных российских активов, хранящихся в брюссельском депозитарии Euroclear, для финансирования помощи Украине.

Что известно о дронах в Бельгии?