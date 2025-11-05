Спецслужбы Бельгии считают, что Россия причастна к инцидентам с дронами, – СМИ
- Бельгийские спецслужбы подозревают, что Россия причастна к инцидентам с дронами, которые нарушали авиасообщение и военные операции.
- Характер полетов беспилотников свидетельствует о высоком уровне организации, что вряд ли мог быть выполнен любителями, и подозрения усилились на фоне обсуждений в ЕС относительно замороженных российских активов.
Бельгийские спецслужбы подозревают, что за недавними инцидентами с дронами, которые нарушали авиасообщение и военные операции, может стоять иностранное государство. Вероятнее всего, это была Россия.
Спецслужбы считают, что любители на такое не способны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Belga.
Как спецслужбы Бельгии оценивают инциденты с дронами?
По данным источников Belga, характер полетов беспилотников свидетельствует о высоком уровне организации и технической подготовки. В частности, аппараты действовали в ночное время, летали в определенном строю и приближались к стратегически важным объектам, что не свойственно для обычных гражданских операторов.
Как отмечают в бельгийских спецслужбах, такие слаженные действия вряд ли могли быть выполнены любителями и, скорее всего, является частью спланированной операции.
Подозрения о причастности России усилились на фоне активных дискуссий в Евросоюзе о возможности использования замороженных российских активов, хранящихся в брюссельском депозитарии Euroclear, для финансирования помощи Украине.
Что известно о дронах в Бельгии?
Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников во вторник приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.
1 ноября в Бельгии также фиксировали пролет неизвестных беспилотников над авиабазой Кляйне-Брогель, Тогда мэр города Пер предположил, что целью запуска БпЛА могло быть шпионаж или попытка посеять панику.
На авиабазе Кляйне-Брогель базируются истребители F-16, а также 701-я эскадрилья по обслуживанию боеприпасов ВВС США. Также там, по программе ядерного обмена НАТО, хранятся американские ядерные бомбы серии B61.