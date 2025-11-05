Спецслужби Бельгії вважають, що Росія причетна до інцидентів з дронами, – ЗМІ
- Бельгійські спецслужби підозрюють, що Росія причетна до інцидентів з дронами, які порушували авіасполучення та військові операції.
- Характер польотів безпілотників свідчить про високий рівень організації, що навряд чи міг бути виконаний аматорами, і підозри посилилися на тлі обговорень в ЄС щодо заморожених російських активів.
Бельгійські спецслужби підозрюють, що за нещодавніми інцидентами з дронами, які порушували авіасполучення та військові операції, може стояти іноземна держава. Найімовірніше, це була Росія.
Спецслужби вважають, що аматори на таке не здатні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Belga.
Як спецслужби Бельгії оцінюють інциденти з дронами?
За даними джерел Belga, характер польотів безпілотників свідчить про високий рівень організації та технічної підготовки. Зокрема, апарати діяли у нічний час, літали у певному строю та наближалися до стратегічно важливих об’єктів, що не властиво для звичайних цивільних операторів.
Як зазначають у бельгійських спецслужбах, такі злагоджені дії навряд чи могли бути виконані аматорами й, найімовірніше, є частиною спланованої операції.
Підозри щодо причетності Росії посилилися на тлі активних дискусій у Євросоюзі про можливість використання заморожених російських активів, що зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear, для фінансування допомоги Україні.
Що відомо про дрони у Бельгії?
Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.
1 листопада у Бельгії також фіксували проліт невідомих дронів над авіабазою Кляйне-Брогель, Тоді мер міста Пер припустив, що метою запуску БпЛА могло бути шпигунство або спроба посіяти паніку.
На авіабазі Кляйне-Брогель базуються винищувачі F-16, а також 701-ша ескадрилья з обслуговування боєприпасів ВПС США. Також там, за програмою ядерного обміну НАТО, зберігаються американські ядерні бомби серії B61.